داليا مبارك تستفتي متابعيها في اسم مولودها.. والجمهور يسأل: صبي أم بنت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يبدو أن اسم المولود أصبح يشغل تفكير الفنانة السعودية داليا مبارك والذي اقترب مع الولادة خاصة بعد اكتمال شهور حملها وهو ما جعلها تشارك جمهورها في اختيار الاسم المناسب، ليتفاعلوا معها بشكل كبير.

ونشرت داليا مبارك صورة لها وقد بدت ببطن منتفخ للغاية، وعلقت قائلة: “ايش تتوقعون اسم البيبي اللي اخترناه”، لتنهال عليها الأسماء من متابعيها الذين طالبوها بالكشف عن نوع جنينها حتى يستطيعوا أن يختاروا.

وجاءت التعليقات معظمها منصبة على اسم الإناث، خاصة وأنها كانت ألمحت بأن ابنتها ستكون لها أختاً، وطالبها البعض بأن تسميها داليا على اسمها، في حين تنوعت الاقتراحات بين القديم والجديد من الأسماء.

وسبق أن نظمت داليا حفل “بيبي شاور” مميز، شاركت تحضيراته مع متابعيها على سناب شات، حيث أشرفت بنفسها على كافة التفاصيل بدءاً من الديكورات وصولاً إلى الملابس وبوفيه الطعام.

وظهرت داليا كالأميرات مرتديةً فستاناً أبيض طويلاً والتقطت صوراً مميزة لها إلى جانب البالونات والورود التي زينت جدران منزلها بالكامل وأضفت على الحفل لمسة رومانسية لافتة.

وأبدت داليا إعجابها بكافة تفاصيل الحفل وقدمت الشكر للقائمين عليه واصفةً إياهم بالمبدعين.