محمد رمضان يفاجئ الجميع بـ"خطوة عملية" لتجسيد الملك أحمس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير صحفية عن عرض الفنان المصري محمد رمضان على مخرج شهير تولي إخراج فيلم "أحمس".

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وقف عرض المسلسل الذي يقوم ببطولته النجم عمرو يوسف.

وبحسب موقع "في الفن" المصري فإن رمضان عرض على المخرج الكبير شريف عرفة، أن يتولى إخراج الفيلم.

واعتبر الموقع أن عرض محمد رمضان يأتي كأول خطوة جدية لبدء تحضيرات الفيلم، لافتا إلى أن المخرج شريف عرفة أبدى موافقته المبدئية على الأمر.

وكشف أن رمضان اتفق مع المؤلف ناصر عبد الرحمن على كتابة الفيلم، وهو مؤلف مسلسل "موسى" الذي من المقرر عرضه لمحمد رمضان في شهر مضان المقبل.

من جهته قال المخرج المصري، عمرو سلامة، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "شريف عرفة طالبه بنشر تكذيب حول ما يدور بشأن إخراج فيلم "أحمس"، نافيا كل ما تردد في هذا الأمر.

وكان تامر مرسي منتج مسلسل "الملك" قرر إيقاف تصوير المسلسل الذي كان مقررا عرضه ضمن المائدة الرمضانية الأسبوع المقبل، بعد سيل من الانتقادات التي نالت البرومو الرسمي للعمل الذي يتناول قصة "الملك أحمس"، عن رواية "كفاح طيبة" للأديب نجيب محفوظ.



وكانت علا نبيل شقيقة الفنان عمرو يوسف ألمحت إلى وقوف محمد رمضان وراء الترويج لـ"كلام سلبي" عن برومو المسلسل، ما أدى إلى إيقافه.

وجاء تعليق شقيقة عمرو يوسف بعد نشر رمضان بوست على عبر "أنستقرام" لوزير الآثار الأسبق زاهي حواس، يقول فيه إن أصلح من يجسد دور أحمس أمام الشاشة الفنان محمد رمضان، وعلق الأخير بأغنية "أنا الملك.. نادي الملوك مين فيكو مشترك اثبت مكانك مسمعش صوتك دماغكو شغاله بزمبلك".