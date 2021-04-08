مسلسل "الطاووس" يثير الجدل في مصر.. ما علاقة فتاة الفيرمونت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سبب برومو مسلسل "الطاووس" منذ طرحه، الأربعاء، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

يأتي ذلك بعد أن ربط البعض بين قصة المسلسل وبين حادثة فتاة الفيرمونت التي شغلت الرأي العام في مصر مؤخرا.

ووصل الأمر إلى حد تقديم محامي نازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي بلاغا للنائب العام يطالب بوقف عرض المسلسل بسبب استغلال اسم موكلته من قبل الجهات المنتجة واستخدام صورتها في الدعاية للمسلسل.

من جانبها نفت منتجة مسلسل "الطاووس" استخدام صورة ابنة نهى العمروسي أو ذكر اسم أي شخص أو أي قضية في البرومو الرسمي للمسلسل.

يشار إلى أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، وهبة عبدالغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وأشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وكان طارق العوضي محامي نازلي مصطفى صرح بأن موكلته كانت مجرد شاهدة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الفيرمونت منذ 5 أشهر بناء على استدعاء من مكتب النائب العام مشيرا إلى أن النيابة تطبق القانون وروح القانون وتطبق العدالة بشكل محايد.

وأضاف محامي ابنة نهى العمروسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" أنه حينما تم استدعاء نازلي كي تدلي بشهادتها في القضية كان قد ألقي القبض على 2 فحسب من المتهمين وأن هناك 5 تمكنوا من الهرب وألقي القبض على 3 بينهم بواسطة الإنتربول الدولي وتم ترحيلهم إلى لبنان.