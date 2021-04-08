شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى ويسرا وسوسن بدر.. كبار الدراما فى موسم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا قررت مطالعة قائمة مسلسلات رمضان هذا العام ستجد نفسك أمام موسم استثنائى بسبب قوة الأعمال المشاركة وظهور أبطال ونجوم الدراما المصرية في أعمال 2021، ويظهر في موسم رمضان هذا العام نجمان كبيران حفرا اسمهما في تاريخ الدراما ليس المصرية فقط بل والعربية، النجم الكبير يحيى الفخرانى الذى ينتظره الجمهور في كل موسم ليستمتعوا بأدائه الفني المتميز، والنجمة الكبيرة يسرا التي تعتبرمن علامات الدراما المصرية وأضحت تقدم وجبة درامية متكاملة في كل موسم رمضانى.

تطل علينا النجمة الكبيرة يسرا في هذا العام بعمل درامى جديد وهو "حرب أهلية" ويشاركها في المسلسل باسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وسينتيا خليفة، ومايان السيد، ورشدى الشامى، وبرلتنى فؤاد، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب، ومقرر عرضه حصرياً على قناة cbc فى رمضان المقبل.

وكانت يسرا قدمت مسلسل "خيانة عهد" فى رمضان الماضى الذى حقق نجاحا كبيرا، وهو من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك فى بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، مصطفى دوريش، سلوى عثمان ورمزى العدل، وهدى الأتربى.

ويعود هذا العام بعد غياب عن الموسم الدرامى في رمضان الماضى النجم الكبير يحيى الفخرانى، بمسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى يسجل التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناجحا خلال السنوات الأخيرة فى مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

"نجيب زاهى زركش" من بطولة يحيى الفخرانى وأنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، محمد محمود، تميم عبده ومحمد الصاوى، فتوح أحمد، من إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

وستعرض قناتا "ON" و"ON دراما"، مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم يحيى الفخرانى في شهر رمضان المقبل، وذلك كما أعلنه تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وتظهر أيضا النجمة سوسن بدر هذا العام في مسلسل "بين السما والأرض" والتي تعد من أهم الأسماء الفنية على مدار تاريخ الدراما المصرية حيث تتميز كل عام في الظهور بعدد من الأعمال الفنية سواء في موسم دراما رمضان أو خارج السباق الدرامى.

مسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، ومن بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

المسلسل مأخوذ عن قصة "بين السما والأرض" للكاتب نجيب محوظ، وسبق وتم تقديمها فى فيلم يحمل نفس الاسم ومن بطولة هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي ومن إخراج صلاح أبوسيف، وتطرق إلى شخصيات من مستويات اجتماعية وثقافية وأعمار مختلفة تتقابل لأول مرة في مصعد كهربائي بأحد المباني في القاهرة.