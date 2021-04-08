أبو ينجو من كورونا للمرة الثانية.. ويستعد لإحياء حفل أونلاين الليلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد المطرب المصري محمد أبو العنين الشهير بـ”أبو”، نجم الأغنية الشهيرة “3 دقات”، لإحياء أول حفل غنائي له على طريقة الأونلاين وذلك بالتعاون مع المجمع الثقافي في أبوظبي، حسبما أعلن عبر حسابه في موقع “انستغرام”.

يأتي هذا بعدما تعافى أبو من الإصابة بفيروس كورونا للمرة الثانية، حيث كسر القاعدة الطبية التي أعلنها الأطباء في وقت سابق بأنه من الصعب إصابة الشخص مرتين بكورونا خلال ستة أشهر من الإصابة الأولى، لكنه أصيب خلال 3 أشهر.

وسيتقابل أبو مع أعضاء فرقته لإحياء الحفل، الذي قال عنه إنه سعيد بتقديمه كونه أول حفل أونلاين في مسيرته، خلال تواجده في القاهرة وبالتعاون مع المجمع الثقافي في أبوظبي، والذي سيبث مساء اليوم الأربعاء عبر حسابه في فيسبوك وقناة المجمع على يوتيوب.

ولا زال أبو يروج لأغنيته “1000 احتمال” التي طرحها قبل نحو أسبوعين حيث شارك فيديو قبل ساعات من كواليس تصوير فيديو كليب الأغنية، التي تدور في إطار صراع داخلي بين العقل والقلب حول سؤال يبحث عن إجابة فى الفراق والبعد، والحنين والعودة إلى الحبيب الذي طال الاشتياق إليه.

أغنية “1000 احتمال”، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان أبو، وتوزيع موسيقى بيشوى جورج، وإخراج محمد عطوة، ومن إنتاج شركة “جاما ميوزيك” للمنتج محمد جابر.