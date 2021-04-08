محمد عساف في فلسطين.. فما جديده؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف النجم الفلسطيني محمد عساف عن أحدث أعماله الفنية، إذ أطل محبوب العرب عبر خاصية الـ”ستوري” في فيديو قصير خلال وجوده في فلسطين، كاشفاً عن تحضيره لتسجيل عمل جديد سيعرض في رمضان المقبل 2021.

وقال عساف في الفيديو: “مساء الخير الله يعطيكم الصحة والعافية، أنا موجود في فلسطين اليوم عندي تصوير لعمل جديد راح تشوفوا في رمضان إن شاء الله رب العالمين.. بالتعاون مع شركة جوال الفلسطينية”.

وكانت آخر أعمال عساف أغنية “مرايتك” التي قدمها باللهجة العراقية وحققت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر قناة يوتيوب، وهي من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي.