بالصور – دراجة الأميرة ديانا للبيع مقابل 20 ألف إسترليني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: عرض دار مزادات بريطاني الدراجة الزرقاء المفضلة للأميرة ديانا في السبعينيات والتي كانت تتجول بها في لندن في مزاد علني، ومن المقرر أن تباع بحوالي 20 ألف جنيه إسترليني.

واستخدمت الأميرة ديانا الدراجة عندما كانت تعمل مربية لفترة من الوقت قبل أن تتزوج من الأمير تشارلز في عام 1981، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأُطلق على هذه الدراجة اسم “دراجة العار”، وتم بيعها بالسر إلى والد أحد أصدقاء الأميرة ديانا، بعد أن اعتبر مستشاريها الملكيين أنها غير مناسبة لها وتم أمرها بالتوقف عن ركوبها بعد إعلان خطوبتها على الأمير تشارلز.

ووضعها الرجل الذي اشتراها من ديانا لأول مرة في مرآب لمدة 27 عاماً قبل بيعها في عام 2008 مقابل 211 جنيه إسترليني، وبيعت مرة ثانية في عام 2018 مقابل 9200 جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يتم بيعها في مزاد علني على الإنترنت في وقت لاحق من هذا الشهر من قبل دار مزادات Burstow & Hewett في بريطانيا، الذي أعلن أن الطلب على التذكارات الملكية ارتفع في السنوات الأخيرة.يشار إلى أن الأميرة الراحلة ديانا عملت أيضاً قبل زواجها من الأمير تشارلز مدربة رقص للشباب، إلى أن توقفت عن العمل بسبب حادث تزلج، كما عملت في وظيفة مساعدة للعب الجماعي في مدرسة تمهيدية، وقامت بأعمال التنظيف لأختها سارة والكثير من أصدقائها، كما عملت مضيفة في الحفلات ومدرسة حضانة في مدرسة يونج أنجلند في بمليكو.