نجم فرقة EXO ينضم لعالم الدراما الكورية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــــرد: في مفاجأة سارة لمحبي نجوم فرقة EXO، كشفت تقارير أن نجم الفرقة “سيهون”، سينضم لعالم الدراما الكورية.

فوفقاً لمجلة “كي بوب ستارز”، من المقرر أن يشارك “سيهون” (26 عاماً) في أحدث الأعمال الدرامية الكورية المنتظرة Now, We Are Breaking Up، والذي يشهد أول مشاركة له في الأعمال التلفزيونية على الإطلاق منذ انطلاقته الأولى لعالم الشهرة والكي بوب في 2012.

هذا وسيضم Now, We Are Breaking Up عدة نجوم كوريين، بما في ذلك “سونغ هاي كيو” و”جانغ كي يونغ” و” كيم جو هون” و” تشوي هي سيو”.

ستكون الدراما العاطفية هي الأجواء الرئيسية للمسلسل الجديد، إذ تدور أحداثه حول الحب والانفصال، وسيلعب “سيهون” دور مصمم يعمل مع قائدة الفريق التي تؤدي شخصيتها الممثلة “سونغ هاي كيو”.

من المقرر بدء تصوير المسلسل خلال شهر أبريل الجاري على أن يتم بثه عبر شبكة “إس بي إس” خلال النصف الثاني من هذا العام.

من ناحية أخرى، أطلق “سيهون” أحدث أعماله مؤخراً، وهو ألبوم كامل لـ Exo-SC وهي فرقة ثنائية متفرعة من EXO تضم “سيهون” و” تشانيول” انطلقت لأول مرة في يوليوم 2019 وتحظى بشعبية كبيرة جنباً إلى جنب مع الفرقة الأساسية EXO.