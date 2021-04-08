أسما لمنور تطرح تتر مسلسل “بنات العساس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة المغربية أسما لمنور، أغنية تتر مسلسل “بنات العساس” المقرر عرضه في رمضان المقبل، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

ونجحت لمنور في تجسيد المعاناة التي تعيشها بطلات هذا المسلسل من خلال إحساسها الدافئ والصادق، حيث تقول في مطلع الأغنية: “وقتاش نولي.. تانا كيفي كيف الناس رجعات حياتي لور .. نشالله نولي لاباس وقتاش أقلبي.. يحيا ليا الإحساس تفرح تانا فالدنيا.. راني ملیت خلاص راني مليت خلاص”. أغنية “وقتاش” من كلمات محمد أمير وألحان محمد فارسي وتوزيع بدر مخلوقي.

وتدور أحداث مسلسل “بنات العساس” حول فتاتين قدرهما أن يعيشيا مع أب مدمن للخمر والقمار والأشياء القاسية التي تحتاج لمال سهل، وهذا أجبر الفتاتين “عائشة وحنان” أن ينزلا للشارع والتعرض للكثير من المضايقات ليأتيا بالمال الذي يساعدهما على المعيشة، وتحاول الأم مساعدة بناتها وتعمل لدى إحدى النساء الغنيات وبعد الاستقرار تعود الأحداث للاشتعال مرة أخرى.

المسلسل من بطولة عزيز الحطاب، سعاد خيي، دنيا بوطازوت، منى فتو، محسن مالزي، وساندية تاج الدين.