فن ومشاهير

“حبيبي”.. ديو جديد يجمع عاصي الحلاني والوليد الحلاني

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شوق الفنان اللبناني عاصي الحلاني جمهوره ومتابعيه لأغنية ديو جديدة تجمعه بابنه الفنان الوليد الحلاني.
ونشر عاصي صورةً تجمعه بالوليد من كواليس الفيديو كليب كاشفاً عن أن اسم الأغنية هو “حبيبي”، وعلق قائلاً: “حبيبي كليب جديد انتظرونا قريباً”.

“حبيبي” من كلمات نزار فرنسيس وألحان عادل العراقي، وهي أغنية تمزج بين اللونين البدوي والعراقي ذات طابع موسيقي حديث يحاكي جيل الشباب.

ومن المقرر أن يطرح الفنان اللبناني ألبومه الجديد بالتزامن مع عيد الفطر، والذي يضم الكثير من اللهجات، المصرية واللبنانية والخليجية والعراقية.

على جانب آخر، كان عاصي قد تحدث في لقاء تلفزيوني عن توقف نشاطاته الفنية وحفلاته وذلك بسبب انتشار فيروس ، مضيفاً أنه يتطلع إلى الغناء في المملكة العربية فور انتهاء هذه الجائحة.

الجدير بالذكر أن عاصي كان قد فاز بجائزة أفضل مطرب عربي، في حين نال نجله الوليد جائزة أفضل مطرب صاعد، وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان العرب الذي أقيم في ديسمبر الماضي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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