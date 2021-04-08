كاردي بي تشتري حقائب لطفلتها بسعر خيالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يواصل الفنانون إبهار الجمهور بين الفينة والأخرى بإطلالاتهم أو أسلوب حياتهم، فمؤخراً كشفت المغنية الأميركية كاردي بي لمتابعيها البالغ عددهم 158 مليون متابع، عن أحدث الهدايا التي قدمتها لابنتها كالتشر البالغة من العمر عامين، إذ نشرت على حسابها على انستغرام صوراً للهدايا وهي عبارة عن مجموعة متنوعة من حقائب وسوار من علامتي شانيل وديور تتعدى قيمتها الـ 26 ألف دولار.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت كاردي في منشورها: “تسوقت بشكل مجنون، وكل ذلك من أجل كالتشر. كل هذه المشتريات ليست لي.. فأنا أتسوق من أجلها أكثر مما أفعل لنفسي”.

واستعرضت كاردي مشترياتها وهي عبارة عن 7 حقائب من علامات فاخرة مفعمة بالألوان، بالإضافة إلى سوار من شانيل. وكانت عدسات الباباراتزي التقطت صورة لكاردي وطفلتها أثناء خروجهما من أحد المتاجر، حيث ظهرت كالتشر الصغيرة بإطلالة لم تقل عصرية عن والدتها، إذ جاءت بتوقيع كل من بالنسياغا وجيفانشي.

الجدير بالذكر أن كاردي أنشأت حساباً خاصاً لابنتها كالتشر على انستغرام وصل عدد متابعيه إلى مليون شخص. وتحدثت المغنية الأميركية uن طفلتها خلال أحد اللقاءات، وقالت: “أريد أن تصبح كالتشر ذكية جداً وماهرة في الأعمال، فأنا أريدها أن تشعر بأنه ليس هناك ما يمكن أن يقف أمام تقدمها، وأن تكون متواضعة أيضاً”. وأضافت: “أريدها أن تكون طموحة وتحقق ذاتها، وألا تشعر بأن عليها اللجوء إلى أحد آخر”.

على الصعيد الفني، تستعد كاردي للمشاركة في الجزء التاسع من فيلم “فاست آند فيوريوس” المقرر عرضه في دور السينما الأميركية يوم 25 يونيو المقبل والبريطانية يوم 8 يوليو المقبل، كما كشفت عن أنها تستعد لإطلاق ألبومها الثاني في وقت لاحق من هذا العام.