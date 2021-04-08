“عندي ثقة في شكلي”.. هند البحرينية تردّ على المتنمرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: قررت الفنانة هند البحرينية الرد على المتنمرين عليها بسبب وجهها الطويل وأنفها، مؤكدة أن كل هذه التعليقات لم تؤثر سلبا عليها ولا تضعها في الاعتبار لأنها ترى نفسها ملكة جمال.

وسخرت هند من متابع قال لها “وجهك طويل”، قائلة: “ايش اسوي الزمن سايحه.. الناس تدبح روحها عشان تطلع حنكها مترين قدام عشان يصير وجهها طويل.. وإنت تقول وجهي طويل؟”.

وأضافت، عبر خاصية “الستوري” التابعة لحسابها الرسمي على موقع “انستغرام” ، معلقة: “أنا اللي يشوفني في الحقيقة يقولي ملامحك أصغر وفي الكاميرا بتبان ملامحك أكبر”.

واختتمت حديثها، قائلة: “أنا عندي ثقة في شكلي.. وأحس نفسي ملكة جمال الكون والعالم.. قسما بالله العظيم.. هل هادا نرجيسية ولا شي طبيعي ما أدري”.

وقبل حوالي عام كانت قد أعلنت الفنانة هند البحرينية عن إصابتها بفيروس كورونا بعد إجرائها الفحوصات الطبية فور عودتها من إسبانيا، لتكون بذلك أول نجمة عربية أصيبت بهذا الوباء.