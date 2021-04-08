بالفيديو – كاظم الساهر يحذر معجبة من الطلاق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت صفحة معجبي كاظم الساهر عبر انستغرام مقطع فيديو حصري ينشر للمرة الأولى للفنان العراقي يعود لعام 2019 وتحديداً من حفل مهرجانات بيت الدين.

وفي هذا الفيديو يظهر الساهر وهو ينادي على إحدى المعجبات لالتقاط صورة معه بعد أن صعدت المسرح وتم استبعادها من قبل رجال الأمن.

وبعد ثوان صعدت المرأة إلى المسرح فقال الساهر ساخراً: “ما شاء الله عليكِ سريعة، زوجك رح يطلقك هسه”، ليدخل الجمهور في موجة من الضحك.

ويعكس هذا الفيديو الروح الفكاهية التي يتمتع بها الساهر إضافة لتعامله الإنساني مع المعجبات في حفلاته.

وعبر السنوات الماضية طالما تابعنا العديد من مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر هجوم أحد المعجبين أو المعجبات على كاظم الساهر وتسللهم إلى المسرح، بل وانقضاضهم بطريقة هستيرية عليه، متجاهلين الكاميرات والأمن وكل شيء من أجل أخذ قبلة أو التقاط سيلفي معه.

يشار إلى أن كاظم الساهر أطلق في فبراير الماضي أغنية خاصة تغنى فيها بمسبار الأمل الإماراتي ورحلته التاريخية للمريخ.