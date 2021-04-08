فيديو: عمر العبداللات يحتفي بمئوية الأردن.."وتستمر المسيرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق الفنان الأردني عمر العبداللات الفيديو الترويجي لعمل فني جديد بعنوان "وتستمر المسيرة"، احتفالات بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.

العمل الذي نشر العبداللات الفيديو الترويجي له تم إنتاجه بالتعاون ما بين وزارة الثقافة الأردنية وشركة أورانج.

وعلق الفنان الأردني على العمل قائلا: "نتطلع دائماً للأفضل".

يذكر أن عمر العبداللات كانت أول أغانيه للوطن هي: "هاشمي هاشمي وأنا أشهد هاشمي ينصرك ربي أبو عبد الله يالهاشمي"، في عهد الملك الحسين بن طلال، ومن بعدها شارك مع فرقة معان الشعبية وهي من أكثر الفرق الشعبية في وقتها، وأطلق أغنية في بداية تسعينيات القرن الماضي بعنوان "يا سعد".

وأصدر أكثر من ألبوم وطني وعاطفي، حيث أنه غنى أغنيات أردنية أبرزها: "جيشنا جيش الوطن"، و"غز البيارق"، و"جيش الأبطال"، و"كيف الهمة"، وغنى للشعب المناضل في فلسطين أغنية "قادم قادم"، كما غنى أغنية قدس الأوطان "احنا فلسطينية".

وشارك العبداللات في أكثر من أوبريت من بينها: "الحلم العربي" و"بغداد لا تتألمي" و"الضمير العربي" و"صوت السلام"، كما شارك في العديد من المهرجانات على المستوى المحلي والعربي.