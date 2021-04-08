شكرا لقرائتكم خبر عن رسم البسمة على وجوه عشاق الدراما التليفزيونية بـ 3 أعمال كوميدية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان وترقب شديد من عشاق الدراما للمسلسلات التي سيتم عرضها على القنوات الفضائية، وفى ظل تقدم الدراما وجبة دسمة للعديد من المسلسلات المتنوعة والمختلفة ما بين الدراما الاجتماعية والاكشن والوطنية، وعشاق الكوميدية لهم نصيب هذا الموسم حيث تقدم 3 مسلسلات لنجوم الكوميديا لرسم الابتسامة على وجوه المشاهدين ومحبى الدراما الرمضانية، وهو ما نكشفهم خلال هذا التقرير.



نجيب زاهى زركش

مسلسل نجيب زاهى زركش

أول هذه الأعمال هو مسلسل نجيب زاهي زركش، للفنان الكبير يحيى الفخراني، والذى تدور أحداثه حول رجل أعمال غنى ويدخل أولاده في صراع مستمر معه طوال حلقات المسلسل حبا في أخد الورث وهو على قيد الحياة ولكن في قالب اجتماعى بشكل كوميدى، ويشاركه في البطولة كلا من، أنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، محمد محمود، تميم عبده ومحمد الصاوى، فتوح أحمد، من إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.



عالم موازى

مسلسل عالم موازى

ثانى هذه الأعمال هو مسلسل "عالم موازى" للنجمة دنيا سمير غانم، وهو مسلسل في قالب كوميدى غنائى استعراضى، ويشارك فى بطولته بجانب دنيا سمير غانم كل من عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.



احسن اب

مسلسل أحسن أب

ثالث هذه الأعمال الكوميدية هو مسلسل "أحسن أب" بطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، ويعرض في 15 حلقة.