شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضيوف الشرف فى الدراما الرمضانية لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق سباق دراما رمضان، ويشهد هذا العام ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، ويرصد ”الخليج 365”، هؤلاء الفنانين، الذين يكتفون بالظهور هذا العام كضيوف شرف.

ومن هؤلاء الفنانة هالة فاخر، والتى ستظهر فى الحلقات الأولى من مسلسل "نجيب زاهى ذركش" للنجم يحيى الفخرانى، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث تجسد دور زوجة بطل العمل، ولكنها تتواجد كضيفة شرف فقط، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى، ويشارك في بطولته كل من أنوشكا، كريم عفيفى، رامز أمير، إسلام إبراهيم وآخرون.



هالة فاخر هالة فاخر

ويأتي النجم أشرف عبد الباقى ضمن هذه القائمة، حيث يشارك كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار 2"، من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، والذى سيتم عرضه في رمضان المقبل، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث انتهى من تصوير مشاهده داخل أحد استوديوهات شبرامنت.

اشرف عبد الباقى

ويشارك أيضا عدد آخر من النجوم فى مسلسل " الاختيار 2" كضيوف شرف منهم الفنان نضال الشافعى وبالفعل انتهى من تصوير دوره بالكامل، حيث سيظهر فى حلقة ضمن حلقات المسلسل. وفى نفس العمل سيظهر أيضا الفنان محمد محمود عبدالعزيز كضيف شرف، حيث سيظهر فى حلقة واحدة من ضمن حلقات مسلسل «الاختيار 2» وبالفعل انتهى من تصوير مشاهده مع الفنان كريم عبدالعزيز، وأيضا فى مسلسل «الاختيار 2» سيظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف فى واحدة من حلقات المسلسل، حيث سيجسد دور ضابط شرطة.

محمود حافظ

وفى مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، يشارك الفنان محمود حافظ كضيف شرف إخراج أحمد صالح ويشارك في البطولة كل من نور اللبنانية ونيرمين الفقى وإيهاب فهمى ورنا رئيس وعصام السقا، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى.