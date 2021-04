شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ديفيس بطلة الفيلم الجديد Deeds أمام إلين بومبيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الممثلة كريستين ديفيس، لبدء العمل على فيلم Deeds، الجديد الذى سيدور في إطار كوميديا ودراما، على أن تشاركها البطولة بطلة سلسلة Grey’s Anatomy إلين بومبيو، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وقام بـ كتابة الفيلم الجديد Deeds، المؤلف مايكل دافيدوف (Working)، ومن المقرر أن يدور العمل الجديد حول سمسارة عقارات يائسة (ديفيس)، التي تبدأ رحلة محفوفة بالمخاطر، عند اضطرارها إلى التعامل مع زوجين شابين مدمنين على المخدرات، الفيلم يدور في إطار كوميديا الموقف، جنبا إلى بعض اللقطات الدرامية.

من المقرر أن تعيد ديفيس تمثيل دورها كشارلوت يورك جولدنبلات أمام سارة جيسيكا باركر وسينثيا نيكسون في إحياء سلسلة Sex and the City، بعنوان And Just Like That، والتي تعمل فيها أيضًا منتجة تنفيذية فى العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كما أكدت الممثلة سارة جيسيكا باركر لمجلة فانيتي فير إن كورونا سيمثل جزءا من مسلسلSex and the City، مضيفة: "الوباء سيكون جزء من قصة Sex and the City، لأن هذه هي المدينة التي تعيش فيها [هذه الشخصيات]، ويبنتشر فيها فيروس كورونا، وبالتالى سيظهر المسلسل كيف غيّر ذلك العلاقات بمجرد اختفاء الأصدقاء؟"

المسلسل الجديد الذى سيطرح تحت اسم And Just Like That، سيتابع تقديم شخصيات المسلسل الشهير السابق، وقد لعبت باركر دور البطولة في المسلسل الأصلي، ويغيب عن المسلسل الجديد Kim Cattrall ، الذي لعب دور Samantha Jones، حيث اختارت كاترال عدم المشاركة في الإصدار الجديد.