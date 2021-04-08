بعد الاحتفال بعيد ميلاده.. سعد لمجرد يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجه الفنان سعد لمجرد، رسالة لجمهوره بعد تهنئتهم له بعيد ميلاده.

ونشر "لمجرد" صورة له مع القطط، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق: "أشكر الله سبحانه وتعالى على كل النعم.. أحب أن أوجه الشكر لوالدي وعائلتي وأصدقائي وأحباب قلبي.. الجمهور الكريم على التهاني بمناسبة عيد ميلادي".

وكانت آخر أعمال سعد لمجرد، أغنية "الغادي وحدو" التي طرحها على موقع "يوتيوب".

كما طرح "سعد" أغنية "الوجه التاني" بطريقة الفيديو كليب، وشاركه فيها المطرب المغربي زهير بهاوي، وهي من كلمات وألحان زهير بهاوي.