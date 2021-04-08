شكرا لقرائتكم خبر عن "يا رسول الله".. دعاء دينى جديد لـ محمد شاهين بتوقيع أحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب محمد شاهين مع الشاعر أحمد إبراهيم في دعاء ديني جديد بعنوان" يا رسول الله"، من ألحان تيام على، ومن المقرر أن يتم طرحه في شهر رمضان المقبل على يوتيوب، حسبما أكد شاعر الأغنية لـ ”الخليج 365” مشيراً إلى أنه سعيد بالتعاون مع شاهين لأنه يعتبره صوت مميزة، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وقت طرحه.

وكانت آخرأعمال الشاعر أحمد إبراهيم ديو"يا بختة" مع هاني شاكر وأحمد سعد، من ألحان أحمد سعد، توزيع محمود صبري، مهندس صوت أحمد جودة تم طرحها فى شهر نوفمبر الماضى.

من ناحية أخرى طرح محمد شاهين الأيام الماضية ديو غنائي يجمعه مع حودة بندق يحمل اسم "كله طار"، والأغنية من كلمات جوكر والعطار، وألحان بندق، وتوزيع محمد حريقة، وطرح شاهين أيضا ديو غنائي يجمعه بفيجو الدخلاوى يحمل اسم "ملعون الطيبة" من كلمات إسلام كابونجا وألحان كابونجا وشاهين وتوزيع فيجو الدخلاوى.

كما طرح محمد شاهين أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "عم الإتيكيت"علي يوتيوب، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومديرتصوير محمود بومبو، وإخراج محمد عبد النبي، ومن كلمات الكليب: عم الاتيكيت..بحبك..بحبك..أكتر من حب عنتر لعبلة أنا حبيت..وأكتر من حب روميو يا حبيبى بقى لچوليت تعرف بحبك ليه..يا حبيبى و قد إيه..يا حبيبى وقد إيه قد البحر و سمكاته