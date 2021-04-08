شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد يصور كليب جديد بعنوان" تعالى نعيش"..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب هيثم سعيد لتصوير كليب جديدة بعنوان "تعالى نعيش" من كلمات نور عز العرب،وألحان شادى نور، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج رودينا حاطوم، والأغنية تحمل طابع اللون الكلاسيكي باللهجة المصرية ويتم تصويرها في مصر.

من ناحية أخري طرح هيثم سعيد مؤخرا أحدث كليباته والتي تحمل اسم "بصوت مصري" إهداء لمصر وشعبها، حيث تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في نيل القناطر، وهى من كلمات محمد حسن معوض وألحان عمرو صفاء وتوزيع عمر إسماعيل مكس وماستر عمار خاطر ومن إخراج بتول عرفة.

وطرح المطرب هيثم سعيد مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم "حلوة عنيه"، على "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وقام بتصويرها وسط المناظر الطبيعية في لبنان وقام المخرج فادى حداد بتركيز العمل على روح المغامرة والمناظر الطبيعية الخلابة، واقتربت من تحقيق 3 مليون مشاهدة .