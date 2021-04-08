شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حلقات من مسلسل "موسى" لـ محمد رمضان جاهزين للعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج محمد سلامة من مونتاج ومكساج أول 10 حلقات من مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، والذى يعرض خلال شهر رمضان المبارك، ليقوم بتسليمها للجهة المنتجة للعمل وهى شركة سينرجى ليكون جاهز للعرض حصرياً على قناة dmc .

ويجسد محمد رمضان شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، خلال الأحداث، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.

مسلسل "موسى"، بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.