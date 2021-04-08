شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يكشف عن نصيحة وجهها له الراحل سيد مكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صابر الرباعى إنه عندما جاء لمصر لأول مرة كان عام 92 وهو عام الزلزال، وكانوا حينها يسكنون فى عمارات العبور، وعندما حدث الزلزال نزلوا جميعا من منازلهم واضطر هو أن يصعد مرة أخرى 11 دوراً حتى يحضر جوازات السفر، وبعد الزلزال عاشوا فترة صعبة، وتعد المرة الأولى التى دخل فيها سينما فى مصر كانت لفيلم "شمس الزناتي" فى سينما سفنكس.

وتابع صابر الرباعى أثناء استضافته فى برنامج سهرانين الذى يقدمه النجم أمير كراره ويذاع على قناة on: "أرسل لى الفنان سيد مكاوى رسالة عبر الهاتف، حيث قال له: ياصابر أوعى تاكل هريسة لأنك هتبوظ صوتك، وكان يقصد بالهريسة هنا الشطة، حتى لا تؤثر على صوتى"، وعن شهاده الفنانة الراحلة وردة فى حقه أنه من أفضل الأصوات قال: "هى شهادة أعتز بها وأنا أعجز عن الكلام فى حق وردة فأى فنان يتمنى أن تخلد أغانيه مثلما خلدتهم وردة".

وأضاف الرباعى: "علاقتى بوردة كانت علاقة فنية وإنسانية وكانت دائما تحرص أن تحضر حفلاتى لو كانت فى نفس البلد، وأتذكر فى إحدى الحفلات تصادف أنه يوم مولدها واحتفلنا بها وكان من المفترض أن نغنى دويتو سويا ولكن بسبب مرضها لم يحدث ذلك، وقمت بغنائها بعد ذلك وحولت كلامها عن وردة".

يذكر أن صابر الرباعى أطلق فى بداية العام كليب جديد بعنوان "المعطف"، والأغنية كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصويره فى بيروت حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام.