شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ترفض الرد على خبر زواجها من رجل أعمال سكندري..والخبر اليقين يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المطربة أصالة فى احتفالية المطرب هانى شاكر، بمناسبة افتتاح ابنه لمشروع جديد بالتجمع الخامس مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد من نجوم الفن على رأسهم إلهام شاهين، وسميرة سعيد، وهالة صدقى، وهانى رمزى وزوجته، والإعلامية بوسى شلبى وعدد آخر من الأصدقاء.

ورفضت أصالة التعليق على الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات القليلة الماضية حول زواجها من رجل أعمال سكندرى، سواء بالتأكيد أو النفي واكتفت بالتزام الصمت تجاه هذه الأنباء التي ستتضح أكثر خلال الساعات المقبلة، فى حين أكد أصدقاء مقربون من المطربة الكبيرة أصالة أن الخبر اليقين لن يتم إعلانه، بأى شكل من الأشكال قبل يوم الجمعة المقبل.



اصالة مع سميرة سعيد وبوسى شلبى وهانى شاكر

وفاجأت أصالة جمهورها أول أمس الاثنين بتقديم اعتذارها للنجمة أنغام عن ما صدر منها خلال الفترة الأخيرة ضدها بسبب الخلافات بينهما، حيث نشرت صورة أنغام وابنيها وكتبت:"دون مُقدّمات بدّى قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّى وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادى عمر وعبد الرّحمن على اللى صار..لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض"، مضيفة "كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه".

وتقبلت أنغام اعتذار صديقتها أصالة قائلة على حسابها بموقع انستجرام: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللى حصل مقدرش غير إنى أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".



اصالة ونجوم الفن مع هانى شاكر



اصالة تحتفل مع هانى شاكر بمشروع ابنه الجديد