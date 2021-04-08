حقيقة تولي شريف عرفة إخراج فيلم "أحمس" لمحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف المخرج عمرو سلامة، نقلا على لسان المخرج شريف عرفة، حقيقة تولي الأخير، إخراج فيلم "أحمس".

وكتب سلامة، عبر حسابه على تويتر : “‏أستاذ شريف عرفة لأنه لا يملك حسابات إلكترونية، بعتلي رسالة إني أنشر تكذيب للخبر السخيف الذي يقول أنه سيخرج فيلم أحمس، وأنه لا يعلم شيء عن الموضوع، وليس هو من يستفيد من إبتلاء زملائه، على حسب قوله".

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن مؤخرا اعتزامه تقديم فيلم عن الملك أحمس يتم عرضه بعد عامين.

ونشر رمضان، فيديو من مقابلة تليفزيونية، عبر حسابه على إنستجرام، تحدث فيها الدكتور زاهي حواس عن شخصية حورس، وقال إن رمضان هو أفضل من يقدم شخصية أحمس من ناحية تشابه الملامح.

وعلق رمضان: "شهادة أعتز بها من عالم الأثار المصري ووزير الدولة لشئون الأثار السابق زاهي حواس".

وأضاف: " بوعد حضرتك بإذن الله هنعملوا فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم، أحمس ٢٠٢٣".

جدير بالذكر أن الفنان عمرو يوسف يجسد شخصية الملك أحمس ضمن أحداث مسلسل "الملك" الذي توقف تصويره من أجل عرضه على لجنة من الخبراء لمراجعة محتواه والتدقيق في المعلومات التاريخية الواردة به، مع احتمالية تأجيل عرضه وعدم لحاقه بالعرض خلال شهر رمضان المقبل.