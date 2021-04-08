بعد انفصالها عن زوجها.. أسما شريف منير توجه رسالة لابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت أسما شريف منير، على توجيه رسالة إلى ابنتها عقب انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي.

ونشرت أسما، صورة ابنتها عبر حسابها بموقع "انستجرام" وعلقت: "حبيبتي وبنتي ومشواري ورحلتي وعوض ربنا.. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون" اللي جاي كله خير إن شاء الله ..إن مع العسر يسرا".

وأعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازى، عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت:"ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده.. مفيش أي تفاصيل تانية، إحنا كان في بنا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا".

جدير بالذكر أن أسماء شريف منير ومحمود حجازي تزوجا في شهر سبتمبر من عام 2018، دون إقامة حفل زفاف حيث، فاجئا الجمهور بنشر صور زفافهما عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.