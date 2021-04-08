هيفاء وهبي تستقبل الربيع ورحمة حسن بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة مبهجة وهي تحتفل بفصل الربيع.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.



دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال نالت إعجاب جمهورها.



لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها من منزلها.

علياء عساف

نشرت الفنانة علياء عساف صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ31.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة جديدة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها بدون مكياج.

إيمي طلعت زكريا

وشاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة جديدة معتمدة على الشعر المجعد.

هايدي موسى

الفنانة هايدي موسى نشرت صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال نالت إعجاب متابعيها عبر الموقع.

أسما لمنور

شاركت الفنانة أسما لمنور جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة بجوار البيانو.

مي كساب

نشرت الفنانة مي كساب صورة لها مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا من احتفالية عيد ميلاده.