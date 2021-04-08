ريز أحمد أول مسلم يترشح لجائزة أفضل ممثل رئيسي في جوائز الأوسكار لعام 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أبريل 2021 01:35 صباحاً - كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لحفل توزيع جوائز الأوسكار عن ترشيح الممثل البريطاني المسلم من أصول باكستانية "رزوان أحمد" والمعروف باسم "ريز أحمد" البالغ من العمر"38 عاماً" لنيل جائزة أفضل ممثل رئيسي في جوائز الأوسكار لعام 2021 ،ليكون بذلك أول ممثل مسلم يترشح لهذه الجائزة العالمية المرموقة كأفضل ممثل رئيسي عن دوره الإنساني المؤثر في فيلم "ساند أوف ميتال"،ليكون بهذا الأمر قد دخل التاريخ من بابه الواسع في حال فوزه،ليكون ثاني ممثل يفوز بها بعد الممثل الأمريكي المسلم ماهر شالا علي الذي فاز بجائزتي أوسكار كأفضل ممثل مساعد،وليس كأفضل ممثل رئيسي.



وبالنسبة للممثل البريطاني من أصول باكستانية ريز أحمد "38 عاماً" فإن أداءه لدور عازف طبول محترف فقد حاسة السمع لكنه يقاوم ظروفه الصعبة ويمضي قدماً في حياته مصارعاً الإكتئاب والإدمان على المخدرات في فيلمه الأخير: ساوند أوف ميتال – SOUND OF METAL.

فإنه يقدم جزءًا من الحياة اليومية لبعض البشر،و سر قبول ريز أحمد للدور ،هو واقعيته المؤثرة التي تعبر عن الكثيرين منا.

ووصف ريز أحمد تجربة أدائه لدور العازف الأصم قائلاً: " علمتني هذه التجربة المعنى الحقيقي لكلمة الإستماع ،إنه ليس شيء تفعله بأذنيك فقط".

ويفضل ريز أحمد أداء أدوار أقل نمطية وجديدة من نوعها.

من هو ريز أحمد؟

ريز أحمد-الصورة من أنستغرام

ولد "ريز أحمد" في قرية "ويمبلي" البريطانية عام 1982 التي انتقل إليها والداه من مدينة "كراتشي" الباكستانية في السبعينيات وتميز منذ طفولته بالذكاء والاجتهاد في المدرسة لينجح في الحصول على منحة دراسية كاملة في مدرسة "مارشنت تايلور" المرموقة والتي تعد إحدى مدارس المتفوقين في بريطانيا.

التحق ريز أحمد بعد ذلك بجامعة "أكسفورد" حيث تخصص في دراسة الفلسفة والسياسة والاقتصاد ومع ذلك قال "أحمد" أنه لم يشعر بالانتماء للجامعة ولم يرتح في تجربته فيها.. لكنه وخلال دراسته الجامعية انضم لعدد من نوادي التمثيل وشارك في عدة مسرحيات جامعية لتطوير موهبته الأدائية والغنائية لميله إلى أغاني الراب فقدم العديد من الأغاني التي حققت شعبية جيدة في المملكة المتحدة.

شارك ريز أحمد في عدة أفلام ومسلسلات بريطانية قبل أن يبدأ بالتمثيل في أعمال عالمية كبرى

أهمها وأشهرها فيلمه الذي حصد أعلى إشادات من نقاد عالميين وبريطانيين : "ساوند أوف ميتال".