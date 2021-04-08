وفاة نجم "هاري بوتر" بول ريتر بورم في المخ عن عمر 54 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أبريل 2021 01:35 صباحاً - بعض المشاهير يكون موتهم مؤلماً حين يكون مباغتاً دون سابق إنذار،هكذا جاءت وفاة الممثل البريطاني بول ريتر الشهير بمارتن جودمان في المسلسل الكوميدي "عشاء ليلة الجمعة" الذي يبث في بريطانيا،والذي رحل مبكراً بعد صراع شرس مع ورم لا يرحم في المخ.

فبحسب وسائل إعلام مختلفة،توفي نجم سلسلة أفلام "هاري بوتر" الممثل البريطاني، بول ريتر عن عمر 54 عاماً مساء أول أمس الإثنين 5 إبريل –نيسان الجاري بعد صراع ومعاناة قاسية مع ورم في المخ، وأكد خبر وفاته مدير أعماله الفني.

توفي وسط عائلته بهدوء

كان ممثلاً كوميداً باهراً غير عادي في عشاء ليلة الجمعة-الصورة من أنستغرام

وعن ظروف الوفاة المفاجئة،صدر بيان رسمي من وكيل أعماله يؤكد أن وفاته تمت بهدوء وسلام وسط عائلته ليلة الإثنين،حيث كانت زوجته وابناه "فرانك" و"نواه" إلى جانبه حين فارق الحياة.

رثاء حزين

وقد رثاه وكيل أعماله بكلمات حزينة مؤثرة،فقال:" لقد كان بول ممثلاً يمتلك موهبة استثنائية ،لهذا كان يجسد مجموعة متنوعة وكبيرة من الأدوار المختلفة فوق خشبة المسرح وعلى الشاشة أيضاً بمهارة غير عادية . لقد كان ذكياً ولطيفاً جداً ومضحكا للغاية ومهتماً ،سوف نفتقده كثيراً".

كما رثاه الممثل سانجيف كوهلي بتغريدة له على "تويتر" قائلاً" كان بول ريتر واحداً من أكثر الممثلين تنوعاً وذكاءً على الإطلاق" ووصف وفاته بالخبر المروع له ولمحبيه.

أشهر أعماله

بالرغم من تقديمه العديد من الأفلام الناجحة الرائعة إلا أن شهرته العالمية حققت اختراقاً هائلاً بمشاركته المميزة بفيلم "هاري بوتر والأمير الهجين" عام 2009،وكان فيلمه الأخير "تشيرنوبيل " عام 2019.