شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الأعمال الدرامية التي دارت أحداثها فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تشهد دراما رمضان أعمال تلفزيونية تدور أحداثها فى صعيد مصر وعن أهله وحياتهم وتقاليدهم، وتناقش قضاياهم سواء من الناحية الاجتماعية أو التاريخية في بعض الأحيان، وخلال موسم رمضان المقبل 2021 يعرض مسلسلين من هذا النوع تدور أحداثهما في الصعيد هما: مسلسل موسى بطولة النجم محمد رمضان، ومسلسل نسل الأغراب بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة والنجمة مى عمر.

وهناك الكثير من علامات الدراما التلفزيونية التي قدمت ودارت أحداثها داخل نطاق الصعيد، وتعلق المشاهد العربى وليس المصرى فقط بها ولازالت في ذاكرته، ومن أبرز هذه الأعمال:

"ذئاب الجبل"

يحكى المسلسل عن الصعيد وعاداته من خلال بلدة تسمى بهتون الجبل، بها عائلة يطلق عليها "هوارة" تلتزم بالعديد من التقاليد المتعصبة، والتي قام أحدهم بكسرها وهو الشيخ بدار الذى قام بتزويج أبنته من رجل غريب عن العائلة، مما يدفع شقيقها لمحاولة قتلها، المسلسل بطولة حمدى غيث وعبد الله غيث وأحمد عبد العزيز وسماح أنور وشريف منير، تأليف محمد صفاء عامر، إخراج مجدى أبو عميرة.

"الضوء الشارد"

دارت قصة المسلسل حول الصراع الطبقى بين طبقة الإقطاعيين القدامى المتمثلة في عائلة العزايزة وطبقة الملاك الجدد المتمثلة في عائلة السوالم، ويلجأ السوالم لطرق غير شرعية للحصول على المال لمنافسة العزايزة على كرسى مجلس الشعب، بطولة ممدوح عبد العليم ويوسف شعبان ومنى زكى ومحمد رياض وسميحة أيوب، تأليف محمد صفاء عامر، إخراج مجدى أبو عميرة.

"الليل وأخره"

تدور أحداث المسلسل حول رجل صعيدى يقع في حب مغنية، وعندما يعرض زواجه منها على أخواته، حتى يحافظوا على مكانتهم الاجتماعية، فيقرر أن يحرمهم من ميراث والدهم مما يخلق الصراعات بينهم وتتوالى الأحداث، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا عند عرضه وأصبح من علامات الدراما المصرية، العمل بطولة يحيى الفخرانى وهدى سلطان ونرمين الفقى، تأليف محمد جلال عبد القوى، إخراج رباب حسين.

"مسالة مبدأ"

تدور الأحداث حول نائب في البرلمان يمثل إحدى الدوائر الانتخابية في الصعيد استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة ولكنه يموت، فيرشح الأهالي ابنته خريجة كلية الحقوق لتكون مكانه، ولكنها تصطدم بمشكلات كثيرة، المسلسل بطولة إلهام شاهين وجميل راتب وخالد النبوى وغادة عبد الرازق، تأليف محمد صفاء عامر، إخراج خيرى بشارة.

"الرحايا"

يحكى المسلسل عن رجل صعيدى عصامى يمتلك المال والسلطة محبوب من أغلب أهل بلدته الذين يعيشون تحت إمارته لكنه يتعرض للغدر من أقرب الناس إليه، المسلسل بطولة نور الشريف وسوسن بدر وبهاء ثروت وأشرف عبد الغفور، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسنى صالح.

"أفراح إبليس"

يحكى قصة رجا أعمال صعيدى، يحاول الإتصال بشخصيات ذات نفوذ وصلاحيات من أجل السيطرة على تجارة الحديد، بطولة الفنان جمال سليمان وصابرين، تأليف مجدى صابر، إخراج أحمد خالد أمين.

"شيخ العرب همام"

دارت الأحداث حول رجل صعيدى يدعى شيخ العرب همام وهو كبير عائلة الهوارة، ويمتلك أراضى من المنيا إلى أسوان، ويناقش المسلسل الصراعات بين القبائل في الصعيد والذى أستطاع شيخ العرب همام أن يجمعهم تحت لواءه، من بطولة يحيى الفخرانى وصابرين وريهام عبد الغفور، وقصة عبد الرحيم كمال، إخراج حسنى صالح.