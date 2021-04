“أحلى وأعز أصحاب”.. كارول وماجدة ويسرا وإلهام وهالة معًا في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أقامت النجمة كارول سماحة غداء على شرف الفنانة ماجدة الرومي وذلك بالتزامن مع تواجدها في مصر هذه الأيام.

وحضرت جلسة الغداء الفنانات يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي والمخرجة إيناس الدغيدي.

ونشرت الفنانة يسرا صورة من جلسة الغداء وعلّقت عليها قائلةً: “في صحبة أحلى وأعز أصحاب.. الماجدة الغالية على قلوبنا جميعا نورتي وشرفتي بلدك التاني.. الحلوة كارول شكرا على اللمة الجميلة اللي زي قلبك.. ربنا يجمعنا دائما على المحبة.. Love you all my beloved friends”.

من جانب آخر، انتهت الفنانة كارول سماحة من تسجيل تتر مسلسل “ضد الكسر” والذي تلعب بطولته الفنانة نيللي كريم وتنافس من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل.