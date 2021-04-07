عبد المنعم عمايري: لم أظهر عارياً وباسل خياط الاسم الأول عربياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تزامناً مع عرض الحلقتين الأخيرتين من مسلسل (قيد مجهول) أطل الفنان السوري عبد المنعم عمايري في حوار عبر إذاعة المدينة اف ام مع الإعلامي باسل محرز وكشف تفاصيلاً تعلن للمرة الأولى عن معاناته في تجسيد شخصية “سمير” التي لعبها في المسلسل وتماهيه مع الدور للمرحلة التي أصيب فيها بالاكتئاب ولجأ إلى طبيب نفسي شخص حالته وحذره مما يسمى بأمراض مهنة التمثيل معتبراً ذلك بالخطأ الأكاديمي الكبير الذي يجب أن لايقع فيه الممثل وحذر الممثلين الجدد وطلابه من تكراره مؤكداً أن كل ماشاهده الناس في الحلقات السابقة لن يكون شيئاً أمام ماسيشاهدونه في الحلقتين الأخيرتين.

وقال عبد المنعم أن هناك من يأتيه النجاح على طبق من ذهب ولكنه حصل على نجاحه الأكبر بعدما تجاوز الخمسين من العمر وهذا مايحزنه قليلاً رغم تقديمه لعشرات الأدوار المهمة خلال ربع قرن من التمثيل.

عمايري في برنامج المختار أهدى نجاحه للفنان غسان مسعود معتبراً أنه ذو فضل كبيرعليه وأثنى على المخرج السدير مسعود واصفاً إياه بأنه من المخرجين الذين يحبون الممثل ويعاملونه بلطف ولكنه يقسو عليه جداً لكي يخرج أفضل مالديه، وأكد عمايري أنه لم يكن لينجح لولا أن تم توفير كل مقومات العمل الجيد من قبل القائمين على المسلسل.

في السياق تحدث عمايري عمن وصفهم بأعداء النجاح وسارقي الفرح ورد على الانتقادات التي طالت مشهد الحمام وماقيل عن ظهوره عارياً، مؤكداً أن المشهد مبرر درامياً بشكل واضح وأن من ظهر فيه هو الشخصية وليس عبد المنعم، وبيّن أنه ليس مع الإباحية في أي مشهد وتحت أي ظرف ولكنه سيقدم مشهداً جريئاً يحتوي على قبلة في فيلمه السينمائي القادم الذي يخرجه عبد اللطيف عبد الحميد.

عمايري أثنى على نجومية مواطنه باسل خياط معتبراً أن خياط قد يكون من أهم الأسماء العربية في الدراما دون استثناء وتحدث عن الدعم الذي تلقاه منه والتناغم الذي جمعهما في المسلسل.

قال الفنان الكبير غسان مسعود إنه يسجل اعتذاراً وأسفاً من الجمهور الذي ينتظر الجزء الثاني من مسلسل (مقابلة مع السيد آدم) للمخرج والمنتج فادي سليم لأن المسلسل كما يبدو لن يعرض في موسم رمضان، مضيفاً في إطلالته مع الإعلامي باسل محرز في برنامج المختار أن السبب عند المنتج وعدم العرض سيؤثر سلباً على معنويات المشاركين في العمل.

من ناحية أخرى قال مسعود إنه تجنب في أوقات سابقة التعليق على عمل ابنه المخرج السدير مسعود ولكن بعدما قال الجمهور كلمته في مسلسل (قيد مجهول) والنجاح الذي حققه فيستطيع الآن أن يقول بوضوح إنه فخور جداً بما قدمه ابنه وكل النجوم والفنيين المشاركين في المسلسل، معتبراً أن السدير ابنه البيولوجي وعبد المنعم عمايري ابنه الروحي والأكاديمي.

وأكد مسعود عبر المدينة اف ام أن السدير لم يدخل الفن إلا بعدما تسلح بالمعرفة والمرجعيات التي تؤهله لشق طريقه مثنياً على تعامله مع الممثلين وإدارته لهم ووقوفه على كل التفاصيل التي تجعلهم يقدمون أفضل مالديهم.

ووصف مسعود أداء عبد المنعم لشخصية “سمير” بالمعقد والمركب والصعب داعياً كل الممثلين للاقتداء به وعدم الاستسهال خاصة وأن عمايري قدم أداءً كفيلاً باستفزاز أي ممثل.