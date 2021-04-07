فيديو: "رامز عقله طار".. ملامح برنامج مقالب رامز جلال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري رامز جلال، عن اسم برنامجه للمقالب، المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وعبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، نشر رامز جلال إعلانا جديدا خاصا ببرنامجه، معلنا اسم برنامجه "رامز عقله طار".

وكان الفنان المصري رامز جلال، نشر صورة لملصق برنامجه الجديد المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.





وظهر رامز جلال بضفيرة حمراء في شعره وهو يمسك بفانوس رمضان ويرتدي خواتم تشكل حروف اسمه.

وكتب رامز جلال عبر حسابه الرسمي بموقع "أنستقرام": "بسم الله توكلنا على الله، واللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، والله المستعان، ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر قريبا إن شاء الله ..رمضان_٢٠٢١ ..رامز_جلال".