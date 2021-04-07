شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: "بين السما والأرض" يجمع الكوميديا والدراما الاجتماعية الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متشوق جدا لمتابعة مسلسل "بين السما والأرض " مثلي مثل الكثير من محبي الدراما الاجتماعية التي تستعرض نماذج كثيرة من المجتمع في مكان واحد يتعرضون فيه لكارثة.

مسلسل " بين السما والأرض " مأخوذ عن رواية لأديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، وقدم من قبل في فيلم سينمائي لصلاح أبوسيف ولكن من المؤكد أن تناول المسلسل للقصة سيكون من منظور مختلف ورؤية درامية جديدة بنماذج من واقعنا ومن مجتمعنا الذي نعيشه ونعاصره.

فى البرومو يقول بطل العمل هاني سلامة: " أحيانا الحياة بتحطنا أمام اختبارات صعبة وبالتالي النتائج لا تكون مرضية " فهذه الجملة بالفعل نعيشها جميعا واعتقد أننا جميعنا سنري انفسنا في النماذج التي ستحبس داخل هذا الاسانسير ، فكل شخص داخل هذا الاسانسير سيكون له قصة وحكاية مثيرة ومختلفة .

المسلسل من خلال البرومو الذي طرحته شركة سيرنجي يجمع خفة الكوميديا والدراما الاجتماعية ذات الصبغة الإنسانية، وسنجد حكايات بسيطة وعميقة في الوقت ذاته حول تعطل " اسانسير " في إحدى البنايات في مدينة القاهرة فالمسلسل نقد اجتماعي لكثير من المظاهر الاجتماعية والسياسية في قالب ساخر، تمتزج فيه مرارة الضحك، بعنصرالتشويق البارع .



مسلسل بين السما والأرض

أتوقع لهذا العمل المتابعة الجيدة والمشاهدة الممتعة خاصة أنه يجمع نجوم لديهم رصيد كبير من حب الجمهور ويمتلكون الموهبة والخبرة وعلى رأسهم النجمة سوسن بدر والنجم الكبير أحمد بدير بجانب النجم المحبوب صاحب الجماهيرية الكبيرة هاني سلامة بالإضافة لدرة ويسرا اللوزي ومحمد لطفي ومحمد ثروت ومحمود الليثي وندي موسي ونورهان وسيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج محمد جمال العدل.