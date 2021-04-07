شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى: كورونا خلانا نعرف أولادنا أكثر ودرّست لأولادى ودخلت المطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صابر الرباعى خلال لقائه فى برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة على قناة ON، أن الوضع فى ظل فيروس كورونا كان صعب على العالم بأكمله، موضحاً:"أصبحنا نكره الكمامات ونعيش فى خوف ورعب دائماً وأصبحت الكلمة الإيجابية فى حياتنا هى "negative"، ولكن هذا الوضع كان فرصة أن نعرف أولادنا أكثر".

وأضاف الرباعى:"أنا مثلاً قمت بالتدريس لأولادى بالرغم من أننى كنت أكره التدريس، ودخلت كذلك المطبخ وقمت بإعداد بعض الحلويات مثل "الكرواسون" و"الغرابية" وهى من حلويات تونس، وأنا لم أصب بفيروس كورونا حتى الأن.



صابر الرباعى وامير كرارة

وأشار صابر الرباعى إلى أنه ليس من هواة السهر لأنه بطبعه شخص بيتوتى يفضل الإستيقاظ مبكراً والنوم أيضاً مبكراً، وقال :"عندما كنت فى بيت العائلة كنت أعيش جو فنى نغنى سوياً وكذلك نعزف، وكنت دائماً أشعر بالخجل فى الغناء فكنت أغنى من خلف الباب إلى أن يقوموا بتشجيعى فأظهر لهم، وأتذكر أول آلة أشتريتها كانت الكمانجا وتعلمت عليها، ولكن كان الأساس هو العود نظراً لأن والدى قام بتعليمى إياه منذ الصغر ولكنى أحب الكمانجا وأشعر أنها تشعر بما تريد أن تقول".

يذكر أن صابر الرباعى أطلق فى بداية العام كليب جديد بعنوان "المعطف"، والأغنية كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصويره فى بيروت حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام.