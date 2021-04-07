شكرا لقرائتكم خبر عن قناة ON تطرح برومو جديد لمسلسل "نجيب زاهى زركش".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة ON برومو جديد لمسلسل "نجيب زاهى زركش" بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، المقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، حيث كشف البرومو عن شخصيات وطبيعة أحداث العمل، حيث يعد هذا البرومو الثانى للعمل بعدما طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الأول الأسبوع قبل الماضى.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

ويعود يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018، حيث انشغل على مدار العامين الماضيين بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.