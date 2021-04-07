شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مورجان فريمان..7 نجوم عالميين تمتعوا بمشاهدة الحضارة المصرية فى 12 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما خطفت الحضارة المصرية أنظار العالم أجمع وتمتعت بمكانة خاصة بين الجميع لثراءها وعظمتها، حتى باتت قبلة الملايين حول العالم، وحرص أبرز المشاهير على زيارة أهم البقاع الشاهدة على تلك الحضارة مثلما حصل مع النجم مورجان فريمان الذى استرجع ذكرياته زيارته لمصر قبل سنوات، بصور عبر حسابه على انستجرام تغزل بواسطتها فى الحضارة المصرية.



مورجان فريمان على فيس بوك

وكتب متغزلاً : " "هل تعلم أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الروح مكونة من أجزاء كثيرة؟ في رحلتي العالمية بفيلم story of god ، أردت أن أعرف كيف أصبحت الحياة الآخرة جزءًا من الدين، لذلك ذهبت إلى مصر مع عالمة المصريات سليمة إكرام إلى المكان الذي لا تزال فيه أولى الآثار العظيمة للآخرة".



مورجان فريمان

مورجان فريمان ليس أول المشاهير الذى يتغنى بزيارة مصر ويقف مذهولاً أمام عظمتها حيث سبقه مجموعة من المشاهير نسلط الضوء عليهم في التقرير التالى، ممن التقطوا صور تذكارية لهم في مصر، وتغنوا بواسطتها بزيارتهم لمصر والتقرب أكثر من حضارتها القديمة.



مورجان فريمان والصور الذى نشرها



مورجان فريمان فى المعابد

فان ديزل

زار الممثل الأمريكى الشهير فان ديزل مصر قبل 10 سنوات عام 2011 وأصر أن يزور الأهرامات فى جولة سياحية مميزة، وتجول كثيرًا فى مجموعة من الأماكن السياحية.



فان ديزل

ويل سميث

ويل سميث واحد من النجوم الذين اهتموا بزيارة مصر، وذلك قبل 5 سنوات، فى 5 مارس 2017، بصحبة عائلته، حيث زار سميث منطقة الأهرامات وأبو الهول ليشاهد شروق الشمس، واستمع فيها لمحاضرة من عالم الآثار زاهى حواس عن هرم خوفو وتمثال أبو الهول.



ويل سميث مع زاهى حواس



ويل سميث



ويل سميث وصورته الشهيرة

فورست ويتكر

حضر النجم الحاصل على الأوسكار فورست ويتكر، إلى مصر لتكريمه بمهرجان الجونة السينمائى عام 2017، لكنه لم يرحل وقتها إلا بعد زيارة الأهرامات، ونشر عددًا من الصور على صفحته، وقتها، معبرًا عن سعادته بتواجده فى أحد أبرز وأشهر المزارات السياحية فى العالم، حيث وصف تواجده بجوار أهرامات الجيزة باللحظة الملهمة.



فورست أمام الاهرامات

شاكيرا

المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا هى الأخرى ممن حرصن على زيارة مصر، قبل سنوات، والتقطت وقتها صوراً أمام الأهرامات بالإضافة إلى ركوبها الجمال أثناء استمتاعها بالسياحة فى مصر.



شاكيرا على الجمل أمام الأهرامات

بيونسيه

زارت المغنية الأمريكية بيونسيه مصر فى عام 2009 وقررت وقتها زيارة الأهرامات، وارتدت زيا قريبا إلى ازياء المصريين القدماء والتقطت الكثير من الصور بقرب الأهرامات.



بيونسيه

انريكى اجلاسيوس

بنفس العام 2009، شهدت مصر زيارة النجم الإسبانى الشهير إنريكى إجلايسيوس مصر وزار الأهرامات، حيث نشر وقتها تلك الصورعلى السوشيال ميديا متغنياً بتلك الزيارة.



انريكى

مايك تايسون

مايك تايسون هو الآخر زار الأهرامات إذ اصطحب معه زوجته فى زيارة نشر منها أكثر من صورة عبر حسابه الرسمى على انستجرام.