جومانا مراد: "شكرًا لمن قدم ليَّ العزاء في وفاة ابنتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة جومانا مراد، على توجيه الشكر لكل من قدم لها التعازي في وفاة ابنتها.

وكتبت جومانا، عبر حسابها على إنستجرام : "نتقدم أنا وزوجي ربيع بسيسو، بخالص الشكر والتقدير لكل الناس اللي قامت بتعزيتنا في وفاة ابنتنا الحبيبة ديانا ربيع بسيسو، سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "كل الشكر لكل من دعا لنا بظهر الغيب وتبقى إرادة الله فوق كل شيء، والحمد لله على قضاء الله وقدره حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه".

جدير بالذكر أن جومانا مراد أعلنت وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، الأسبوع الماضي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكونين شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوك، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتِ بمكان أحسن بكتير".

وتابعت: "يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وأنتِ طير من طيور الجنة يا أمي".

من ناحية أخرى شاركت الفنانة جومانا مراد في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "خيانة عهد "من بطولة يسرا، حلا شيحة، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنا وخالد أنور وقمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج شركة "العدل جروب‎".