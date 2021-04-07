فن ومشاهير

إليسا: "ما غنيت للبنان قد ما غنيت للحب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة إليسا، عن موضوع حلقتها الليلة من "بودكاست إليسا" عبر تطبيق أنغامي.

ونشرت إليسا، البرومو الترويجي للحلقة، عبر حسابها على تويتر، وعلقت : "‏يمكن ما غنيت للبنان قد ما غنيت للحب، بس بيبقى وطني أكبر حب بحياتي .. بخبّركن عن ‎موطني بهذه الحلقة من بودكاست إليسا على ‎أنغامي".

جدير بالذكر أن هذه الحلقة تعد السادسة للنجمة اللبنانية إليسا من "بودكاست إليسا"، الذي تقدمه عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، وهو التدوين الصوتي الذي قررت إليسا، العودة من خلاله لجمهورها بعد حذف شركة روتانا المحتوى الغنائي الخاص بها منه.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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