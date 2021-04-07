هالة صدقي توجه رسالة لماجدة الرومي وكارول سماحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة هالة صدقي، على توجيه رسالة للفنانة ماجدة الرومي والفنانة كارول سماحة، عقب لقائها بهما.

ونشرت صدقي، صورة تجمعها بهما، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجمل صحبة وأعز الغاليين وأخواتنا رموز لبنان العظيمة ماجدة الرومي، والغالية اللي دايما مجمعانا، أطيب قلب كارول سماحة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي مسلسل "ليه لأ"، الذي عرض منذ أشهر، وهو من بطولة أمينة خليل، شيرين رضا، هاني عادل، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، عمر السعيد، ومن إخراج مريم أبو عوف.