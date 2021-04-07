ناهد شريف.. 8 أسرار من حياة "ملكة الإغراء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحل ذكرى وفاة الفنانة المصرية ناهد شريف التي رحلت في 7 أبريل 1981، متأثرة بإصابتها بسرطان الثدي.

وبمناسبة ذكرى وفاة ناهد شريف تستعرض ”الخليج 365” معلومات وأسرار غامضة عن حياتها، ولحظات الألم التي عاشتها.

1- ولدت "سميحة زكي النيال" الشهيرة بـ"ناهد شريف" في 1 يناير 1942.

2- اكتشفها المخرج حسين حلمي المهندس، وبدأت شهرتها بعد مشاركتها في فيلم بعنوان "حبيب حياتي" إنتاج 1958.

3- تحملت عبء البطولة المطلقة بعد النجاح الذي حققه فيلم"أنا وبناتي" إنتاج 1961.





4- تزوجت ناهد شريف 3 مرات، كانت الأولى من المخرج والمنتج حسين حلمي المهندس، وبعد الانفصال نشأت بينها وبين الفنان كمال الشناوي قصة حب، وتزوجت من كمال الشناوي وتمنت تكوين بيت وعائلة، إلا أن الصدام دب بينهما سريعا بسبب اختلاف الطباع، وحدث الانفصال بعد فترة قصيرة من الزواج.

أما الزيجة الثالثة للفنانة ناهد شريف، كانت من الفنان اللبناني إدوار جرجيان شقيق الراقص الراحل كيغام، حيث تزوجته مدنيا وأنجبا ابنتهما "لينا".

5- قدمت ناهد شريف عبر مسيرتها الفنية ما يقرب من 60 فيلما، ووصفها النقاد في مرحلة السبعينيات بـ"ملكة الإغراء"، وتعرضت لموجة عنيفة من النقد، بعد مشاركتها في فيلم "ذئاب لا تأكل اللحم" أمام عزت العلايلي، وحسن سرحان.

6- أصيبت ناهد شريف بسرطان الثدي، وعانت من تداعيات هذا المرض 3 سنوات.

7- تعرضت للنصب من جانب زوجها الثالث، حيث استولى على أموالها وتركها عاجزة عن تدبير نفقات علاجها.

8- في 7 أبريل 1981، رحلت ناهد شريف عن الحياة عن عمر ناهز الـ39 عاما.



