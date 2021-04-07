شكرا لقرائتكم خبر عن أسما شريف منير توجه رسالة لابنتها بعد انفصالها: "إن مع العسر يسرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت أسما شريف منير رسالة إلى ابنتها بعد أيام قليلة من انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازى، حيث نشرت أسما صورة ابنتها عبر حسابها بموقع "انستجرام" وعلقت: "حبيبتى وبنتي ومشوارى ورحلتى وعوض ربنا.. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون" اللى جاي كله خير ان شاء الله ..ان مع العسر يسرا".



اسما شريف منير

وأعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازى، أول أمس الاثنين، عبر حسابها على فيس بوك حيث كتبت:"ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده مفيش أي تفاصيل تانية إحنا كان في بنا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا".

واحتفلت أسما شريف منير بعيد ميلادها مطلع هذا الأسبوع مع عدد من أفراد عائلتها بغياب زوجها، ونشرت مقطع فيديو عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام وعلّقت عليه: "كان ناقص أبويا وأخواتى ولورا بس.. الحمد لله على نعمه العائلة والعوض"، لتبدأ التكهنات بانفصالها عن زوجها وهو ما أكدته بعد ذلك بيومين".

وتزوجت أسماء شريف منير ومحمود حجازى فى شهر سبتمبر من عام 2018، دون إقامة حفل زفاف حيث، فاجئا الجمهور بنشر صور زفافهما عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.