شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2021.. موسم درامى ثري ومتنوع ووجبة درامية تناسب كل الأذواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي موسم رمضان كل عام ويحمل الكثير من المسلسلات ولكن الظاهرة المتصدرة المشهد فى رمضان 2021 هى الثراء الدرامي والتنوع في المسلسلات من حيث الكيف ومن حيث الشكل، وتعود بعد غياب لأكثر من 20 عاما ظاهرة مسلسل الـ 15 حلقة التي ستحدث من وجهة نظري إيقاع سريع وتدفق في الأحداث وتبعدنا عن مط وتطويل بعض المؤلفين للوصول بفكرته لـ 30 حلقة، وهي ظاهرة نشكر عليها شركة سينرجي لأنه ستكون نموذجا يحتذي به لمنتجين آخرين، كما أنها تعطي مساحة وفرص لكم كبير من الممثلين للمشاركة في السباق الدرامي.

لو تأملنا في خريطة مسلسلات موسم رمضان 2021 سنجد حالة من الترقب لمشاهدة الجزء الجديد من مسلسل " الاختيار 2 " بقصص بطولية لقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة لنري مدي ما يتعرضون له من مخاطر ومدي ما يضحون به من أجل سلامتنا وأماننا ، والمسلسل هذا العام يجمع بين نجمين كبيرين لهما الكثير من الخبرة والرصيد الكبير من الحب لدي الجمهور العربي وهما كريم عبد العزيز وأحمد مكي والمسلسل كتبه هذا العام السيناريست هاني سرحان ويخرجه بيتر ميمي وسيعرض بشكل حصري علي قناة on خلال شهر رمضان .



مسلسلات رمضان

الدراما الصعيدية لها نصيب في موسم رمضان 2021 فهناك عملان يترقبهما الجمهور وهما " نسل الأغراب" الذي يجمع أحمد السقا وأمير كرارة ومن إخراج محمد سامي ويعرض أيضا علي قناةon ، ويقدم أيضا محمد رمضان وجها آخر لقصص وحكايات صعيد مصر من خلال مسلسل " موسي" للسيناريست ناصر عبد الرحمن مع المخرج محمد سلامة لنري الصعيد المصرى في حقبة زمنية مختلفة.

عودة مرة أخري لدراما الجاسوسية المخابراتية وقصة جديدة يكتبها باهر دويدار من ملفات المخابرات المصرية وتجنيد بطل مصري يحقق انجاز وخدمة وطنية في مسلسل "هجمة مرتدة" لأحمد عز وهند صبري من إخراج أحمد علاء ليعرض حصريا علي قناة dmc .

كواليس الجماعات الإرهابية المتطرفة وكيفية مواجهتها يتعمق فيها الكاتب عبد الرحيم كمال ليقدم لنا دراما محكمة في مسلسل " القاهرة كابول " للمخرج حسام علي وسيعرض العمل علي قناتي " الحياة و cbc " والمسلسل يقوم ببطولته كل من طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي .



مسلسلات رمضان (2)

عودة يحيي الفخراني ذلك النجم الكبير الذي مجرد طرح اسمه في عمل فنحن أمام علامة جودة وخبرة كبيرة وكاريزما ، والجميع ينتظر طلته علي شاشة رمضان فهو صاحب نجاحات كبيرة من قبل في عدة مسلسلات وهذا العام يقدم مسلسل " نجيب زاهي زركش " وهي نفس الشخصية التي يقدمها في العمل بما تحمله من تناقضات كثيرة، والمسلسل من تاليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني وسيعرض حصريا علي قناة on .

مسلسلات الـ 15 حلقة أيضا تحمل التنوع فيوسف الشريف في مسلسل " كوفيد 25 " يقدم لنا تأثير فيروس كورونا وتبعاته ومحاولات القضاء عليه في العالم كله من خلال قصة تحمل الكثير من الخيال العلمي تأليف انجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال وسيعرض المسلسل علي قناة on ، ويقدم هاني سلامة رواية قصة نجيب محفوظ " بين السما والأرض " في مسلسل يجمع كل نماذج المجتمع المعاصر داخل " أسانسير " وكتب المسلسل إسلام حافظ ويخرجه ماندو العدل.



الاختيار 2

من ضمن قائمة مسلسلات الـ 15 حلقة مسلسل " عالم موازي " لعمرو وهبة وهشام جمال ككاتبين ويخرجه هشام جمال وسيعرض علي قناة الحياة بشكل عصرى، وهناك مسلسل " أحسن أب " للمؤلف أحمد محمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني وهو من الأعمال الكوميدية الذي يقوم ببطولته علي ربيع وسيعرض المسلسل علي الحياة بشكل حصرى، ومن ضمن المائدة الدرامية الرمضانية المسلسلات الرومانسية الاجتماعية ومنها مسلسل " اللي ملوش كبير" لعمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي بكري وبطولة ياسمين عبد العزيز وخالد الصاوي ومسلسلات أخري تنتجهات شركة سينرجي وصلت لـ 18 مسلسلا ترفع من خلالها شعار التنوع والجودة وطرح القضايا التي تحدث تماس مع الجمهور .