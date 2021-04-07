شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى تخطط للابتعاد عن الأضواء حتى تنتهى من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المغنية كاردى بى في أحدث حواراتها أنها تخطط للاختفاء في الفترة المقبلة لتتمكن من الانتهاء من العمل على ألبومها الجديد، والتي تعمل عليه منذ إصدار أخر ألبوماتها في خلال عام 2018، الذى طرح تحت اسم Invasion of Privacy.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " nme "، صرحت كاردى بى " كنت أتطلع لـ طرح الألبوم في خلال هذه الفترة، ولكنى لم أتمكن من ذلك بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أدت إلى تعطل حركة الإنتاج".

وأكملت بى قائلة : "أشعر أنه في هذه المرحلة، الوقت يشبه الجدول الزمني الذي أنشأته، لأنني في العام الماضي في مثل هذا التوقيت كنت أقول "يجب أن أطرح ألبومي هذا العام"، ولكن ، بعد ذلك توقفت عن العمل على ألبومي بسبب covid 19، أننى أريد أن أطرح الألبوم ومن ثم القيام بـ جولة غنائية".

وأكدت بى في خلال حوارها أنها لا تريد أن الترويج لألبومها من خلال تطبيق Zoom، حيث قالت : "لا أشعر أنني استطيع الترويج للعمل بـ هذ الشكل، على العكس أنا أريد رؤية الجمهور والغناء معهم، ولهم، أريد رؤية تعبيراتهم، ومعرفة أي من الأغنيات يفضلونها من خلال مشاهدتهم".

وواصلت بى كلامها قائلة : "أحب حفلات إصدار الألبوم، خاصة في نيويورك، وأتمنى الحصول على حفلة في أتلانتا، وكل ذلك من دون أن يصاب أي من المتواجدين بـ فيروس كورونا".

وأنهت كاردى بى حديثتها قائلة : " لدى بعض الإجتماعات الأخيرة، ومن ثم سأختفى من بعدها لـ فترة لأتمكن من الانتهاء من تسجيل الأغنيات بـ هدوء".