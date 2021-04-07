مشاهد تحبس الانفاس … مروحية تنقذ طاقم سفينة في اللحظة الأخيرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أبريل 2021 09:16 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 7 - أبريل - 2021 9:50 مساءً

تمكنت مروحية من إجلاء طاقم سفينة شحن قبالة سواحل النرويج، بعدما كانت على وشك الغرق، بسبب سرعة الرياح وهيجان البحر.

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مشهدا مرعبا لعملية الانقاذ تظهر فيه السفينة وقد تقاذفتها الأمواج بشكل عنيف، وبدت كريشة في مهب الريح.

وأنقذ خفر السواحل النرويجي جميع الأشخاص الـ 12 الذين كانوا على متن سفينة الشحن الثقيلة إيمسليفت هندريكا بعد أن بدأت السفينة في الغرق.

ورفعت طائرة هليكوبتر ثمانية من سطح السفينة مباشرة لكن أربعة منهم ظلوا على متنها في البداية لمحاولة تثبيت استقرار السفينة.

ولاحقا، اضطر الأشخاص الأربعة، إلى القفز في البحر مع تأرجح سفينة الشحن الضخمة التي كانت على وشك الانقلاب.

وتم نقل جميع أفراد الطاقم جوا إلى بر الأمان من البحر وجرى نقل أحدهم إلى المستشفى بعد إصابته بجروح.

وقال مسؤول نرويجي إن السفينة – التي تقع حاليا على بعد 80 ميلاً من الساحل في بحر الشمال – معرضة لخطر الغرق.

وعلقت السفينة في طقس عاصف وكافحت لمحاربة الأمواج العاتية والرياح الشديدة، قبل أن تطلق إشارة استغاثة.

وتحمل السفينة مواد بترولية، وسيؤدي غرقها إلى انسكاب الديزل وزيت الوقود من صهاريجها.