تعويضا للطيار … حكم قضائي يلزم محمد رمضان بدفع 400 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أبريل 2021 09:16 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 7 - أبريل - 2021 9:15 مساءً

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ مالي يقدر بستة ملايين جنيه (400 ألف دولار)، للطيار أشرف أبو اليسر، عن الأضرار المادية والجسدية التي لحقت به جراء نشره صورة وهو على متن طائرة يقودها دون علمه، كما رفضت الدعوى القضائية الفرعية.

وذكرت الدعوى القضائية التي أقامها الطيار أشرف أبو اليسر، أن محمد رمضان استغل صورته في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنيته الجديدة ”مش بتفتش فى المطار“، مستغلا صورته فى مشهد استعراضي في قيادة الطائرة؛ ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية بالطيار.

محمد رمضان في قمرة قيادة الطائرة

وكانت محكمة جنح مستأنف في مصر، قضت في ديسمبر الماضي بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه لمدة عام وتغريمه 20 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر شكلا، وفي الموضوع قضت ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

وكانت محكمة الجنح في مصر، قضت في تموز/يوليو الماضي، بحبس الفنان محمد رمضان، عاما واحدا، وتغريمه 20 ألف جنيه، أي (1253 دولارا) وكفالة 10 آلاف جنيه ( 626.82 دولار)، في قضية اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر.

ومن جهة أخرى نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بـ“انستغرام“، أثار غضب الجمهور.

وأظهر المقطع الفنان رمضان مستلقيًا على عوامة بحمام السباحة ويتناول مشروبا ما، ويبعثر مئات الدولارات بكل مكان.

ووصف الجمهور هذا المقطع بأنه يسخر من الحكم الذي صدر ضده بدفع مبلغ مالي يقدر بـ6 ملايين جنيه ”400 ألف دولار“ للطيار أشرف أبو اليسر، كتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء قيامه بالتصوير في قمرة القيادة خلال إحدى الرحلات الجوية، مما تسبب في فصل الطيار من عمله.