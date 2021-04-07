كاتي بيري تعترف أنّها امتنعت عن حلق ساقيها بعد ولادة طفلتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: منذ أن اختبرت تجربة الأمومة، تعلّمت كاتي بيري (36 عاماً) أن بعض المهام تستحق أن تكون من أولوياتها، في حين أن المهام الأخرى لا تستحق ذلك.

فخلال الحلقة الأخيرة من برنامج “أميركان أيدول” يوم الأحد 4 نيسان، اختارت النجمة طريقة غير مألوفة لشرح كيف أثّر أداء المتسابقة كاساندرا كولمان عليها من الناحية الفسيولوجية.

بعد أن غنت كاساندرا “Apologize” قالت بيري: “صوتك هو تجربة روحية. إنه ملائكي من عالم آخر. وكأم جديدة، ليس لدي الكثير من الوقت، لذلك توقفت عن حلق ساقيّ. ولكن عندما غنيتِ، نما شعر ساقي، فاقشعرّ بدني”.

واختتمت كاتي بقولها: “لقد كان أداؤك رائعاً”، لتردّ كاساندرا: “هذا يشرفني”. وقامت كاتي بوضع ساقيها على الطاولة للتحقق من صحّة تصريحها.

هذه ليست المرة الأولى التي تلمّح فيها كاتي وخطيبها أورلاندو بلوم (44 عاماً) إلى الطرق التي تغيرت فيها حياتهما منذ ولادة ابنتهما ديزي دوف في آب 2020.

خلال مقابلة أجراها الممثل مع موقع صحيفة “الغارديان” البريطاني، تذمّر عن عدد المرات التي يمارسان فيها الجنس، وكانت إجابته صريحة بشكل مدهش، حيث صرّح: “ليس كافياً. لكننا قد أنجبنا طفلًا للتو”.