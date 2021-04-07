الصلحة اكتملت.. أنغام إلى أصالة: “عفا الله عما سلف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ردّت الفنانة أنغام على اعتذار الفنانة أصالة وأعلنت من جانبها عن انتهاء الخلاف بينها وبين صديقتها.

وأعادت أنغام ما نشرته أصالة في حسابها عبر “إنستغرام”، فردّت قائلة: “كلنا نخطئ يا أصالة، وتُحسب لك شجاعة الاعتذار. وبرغم كل ما حصل، لا أستطيع إلا أن أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف”.

يذكر أنّ أصالة أعلنت عن فتح صفحة جديدة، وإنهاء خلافها مع صديقتها الفنانة أنغام الذي احتدم بعد زواج الأخيرة من الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم، برغم زواجه من صديقة أصالة وقريبة زوجها حينها، المخرج طارق العريان.

ونشرت أصالة صورة أنغام وولديها عبر حسابها الرسمي في تطبيق “انستغرام”، أرفقتها بتعليق: “من دون مُقدّمات، أريد أن أقدّم اعتذاراً للغالية الصّديقة دائماً أنغام عما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير”.

وأضافت: “أعتذر جدّاً من ولديّ عمر وعبد الرّحمن عما حصل. لو مهما كان ردّ (نغّومة)، أنا أقبل وأقدّر، وكان من المفترض أن نكون بكلّ الظروف مهما كانت، سنداً لبعضنا البعض. ارتحت كثيراً لأنني تجرّأت وفعلت شيئاً كنت أرغب في أن أقدم عليه منذ مدّة”.

يُذكر أنّ خالد الذهبي، نجل أصالة من طليقها الأول أيمن الذهبي، ظهر في صورة واحدة في مطلع عام 2021 الحالي، مع عمر نجل أنغام.

كما توقّع كثر أن ينتهي خلاف أصالة وأنغام بعد “الصلحة” الشهيرة التي حصلت بين أصالة وأحلام حيث كان عرابها نجل أحلام فاهد الهاجري.