رسمياً.. مسلسل “أنت اطرق بابي” يتوقّف هذا الأسبوع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “أنت أطرق بابي” عن توقّف المسلسل خلال هذا الأسبوع، على عكس ما كان مقرراً.

وذكرت الشركة في بيان لها: “كان مقرراً نهاية الموسم قبل عيد الفطر، لكن لأسباب صحية سنتوقف عند الحلقة 39. وتعود وتنطلق حلقات المسلسل من حيث توقفت في شهر حزيران. ابقوا في المتابعة مع حبي”.

وبذلك يكون رسمياً موعد نهاية الموسم هذا الأسبوع عند الحلقة 39، على أن يعود المسلسل بموسم صيفي إبتداءً من شهر حزيران.

من جهة أخرى، تعرّض كرم بورسين للانتقاد بسبب تصريحه خلال بث مباشر عبر “إنستغرام” بسبب انفعاله على الأشخاص الذين لا يضعون الكمامة في الأماكن العامة، إذ قال: “إنّكم تذهبون للمقاهي والمطاعم وتخلعون الكمامات هناك، أنتم أغبياء، أعتذر ولكنكم أغبياء، فكّرو ا بعائلاتكم وأهلكم”.

ووجّه لكرم انتفادات أنّه وفريق العمل يجلسون بالقرب من بعضهم ويلمسون بعضهم البعض بدون كمامات، ثم ينعت الآخرين بالأغبياء.