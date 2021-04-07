إطلالة باسل خياط حديث الجمهور.. ظهر بسروال أحمر قصير وصندل مفتوح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ الممثل السوري باسل خياط الجمهور بإطلالات غريبة وجريئة لم يعتد الظهور بها من قبل، في أحدث جلسة تصوير خضع لها لصالح مجلة GQ الشرق الأوسط لعدد شهر نيسان/أبريل الحالي.

وظهر باسل خياط في الصور بأكثر من إطلالة عصريّة وأبرزها بسروال أحمر وصندل مفتوح، وغيرها إعتمد فيها على البرمودا، والتي نسقت بأسلوب من وحي موضة الخمسينات.

ونشرت مجلة GQ الشرق الأوسط صور باسل خياط تحت عنوان عريض وهو “ثقة باسل خياط لا تتزعزع”، وعلّقت بالقوال: “نقدّم لكم باسل خياط ، نجم غلاف شهر نيسان. يتباهى الممثل المولود في دمشق بحياته المهنيّة الّتي امتدّت لعقدين من الزمن مع 90 إنتاجاً”

أمّا باسل خياط فيقول في اللقاء: “عندما كان عمري 22 عامًا وحصلت على بطولة أسرار المدينة، كان لذلك تأثيراً كبيراً على حياتي الخاصة والمهنية. حدث ذلك بعد فترة وجيزة من تخرجي، وكانت هذه هي المرة الأولى التي حصلت فيها على بطولة”.

صور باسل خياط أحدث ضجّة عارمة بعد انتشارها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إذ لاقت ردود فعل كثيرة انقسمت بين مؤيد ومعارض لإطلالة الممثل السوري.

يذكر أن باسل خياط يشارك في الماراتون الرمضاني من خلال مسلسل “حرب أهلية” بطولة يسرا وعدد من النجوم المصريين.