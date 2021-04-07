جوائز مهرجان البحرين السينمائي.. ختام افتراضي لدورة متعثرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مهرجان البحرين السينمائي جوائز دورته الأولى والتي أقيمت تحت شعار (سينما لأجلك) وحملت اسم الروائي والمنتج الراحل فريد رمضان.

وحصل فيلم (أغنية البجعة) للمخرج يزيد القادري من المغرب على جائزة أفضل فيلم روائي قصير فيما منحت لجنة تحكيم المسابقة جائزتها للفيلم الجزائري (كاين ولا مكانش) إخراج عبد الله قادة.



كما منحت لجنة التحكيم شهادات تقدير لكل من فيلم (مهندس غنم) من سلطنة عمان وفيلم (عودة الروح) من العراق وفيلم (السابعة والربع مساء) من سوريا.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الممثلة المصرية ليلى علوي، وعضوية الممثل والمخرج السعودي إبراهيم الحساوي، والناقد البحريني أمين صالح.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية فاز بالجائزة فيلم (القرى السبع) إخراج فرح أبوخروب من لبنان، ومنحت لجنة التحكيم شهادات تقدير لكل من فيلم (رضا) من سوريا وفيلم (لم تكن وحيدة) من العراق وفيلم (الشيخ والجبل) من المغرب.

وفي مسابقة أفلام التحريك فاز بالجائزة الفيلم الأردني (أزرار) إخراج أحمد جابر فيما منحت لجنة التحكيم شهادتي تقدير للفيلمين المصريين (يا خبر) إخراج عبد الحكيم طلعت و(لا أرى لا أسمع لا أتكلم) إخراج مصطفى جاد.

وفي مسابقة أفلام المرأة، التي يقدم جائزتها مركز تفوق الاستشاري للتنمية، ذهبت الجائزة للفيلم المصري (توك توك) إخراج محمد خضير، وحصل فيلم (رسالة لوالدي) للمخرج المصري لؤي جلال على شهادة تقدير.

تم إعلان الجوائز عبر بث مباشر على قناة المهرجان على يوتيوب مراعاة للإجراءات الاحترازية لكبح تفشي فيروس كورونا.

وكان المهرجان الذي تأجل أكثر من مرة بسبب الحالة الوبائية قد تلقى 450 فيلما من 18 دولة عربية اختار منها 92 فيلما للتنافس على جوائزه.

وتعود فكرة المهرجان إلى نادي البحرين للسينما الذي كان ينظم مسابقة للأفلام البحرينية القصيرة منذ عام 2017 قبل أن يقرر توسيع نطاق المنافسة وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي.